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«Салават Юлаев» подписал контракт с канадским форвардом Мэттью Маджио

«Салават Юлаев» подписал контракт с канадским форвардом Мэттью Маджио
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Нападающий Мэттью Маджио стал игроком «Салавата Юлаева», сообщает пресс-служба уфимского клуба. Соглашение с канадским форвардом рассчитано на один год.

23-летний Маджио в прошлом сезоне выступал за фарм-клуб «Нью-Йорк Айлендерс» в АХЛ. На счету нападающего 12 заброшенных шайб и 21 результативная передача в 63 проведённых матчах. В лиге в общей сложности он записал на свой счёт 81 (35+46) очко в 187 играх. Отметим, что он оказался вне состава команды в концовке регулярного чемпионата и в двух встречах плей-офф.

Регулярный чемпионат КХЛ сезона-2026/2027 стартует 5 сентября и продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года.

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