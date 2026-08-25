Глава Татарстана встретился с игроками и тренерским штабом «Ак Барса» перед стартом сезона

Глава Татарстана Рустам Минниханов встретился с руководством, тренерским штабом и игроками «Ак Барса», сообщает пресс-служба казанского клуба. В традиционном собрании с командой перед началом сезона на клубной базе приняли участие президент «Ак Барса» Наиль Маганов, министр спорта республики Владимир Леонов, исполнительный директор клуба Мансур Усманов и генеральный менеджер Марат Валиуллин.

«Есть добрая традиция накануне старта нового сезона, мы встречаемся с командой. Для нас «Ак Барс» — это бренд, символ и гордость, это не только спортивная команда. Прошлогодний сезон был очень напряжённым. Мы были очень близки к победе, сыграли достойно. Спорт есть спорт. Первое место одно, никуда не денешься. Все наши друзья болели за нашу команду. Мы радовались, когда побеждали. Разочаровывались, когда проигрывали, но это спорт. Было сделано всё, что нужно. «Ак Барс» был достоин, это сильнейшая команда нашей страны.

У нас есть опытные наставники, сильная школа, очень талантливые игроки. Мы с вами. Будете выигрывать – будем радоваться. Будете проигрывать – будем печалиться. Но я уверен, что у нас прекрасная команда, есть всё для успеха. Меньше травм, больше спортивной удачи. Болельщики, республика, наша федерация. Всё, что необхо