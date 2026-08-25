«Ак Барс» подписал контракт с американским форвардом Кевином Хейзом

Нападающий Кевин Хейз подписал однолетний контракт с «Ак Барсом». Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба. Предыдущие 12 сезонов 34-летний американский форвард провёл в НХЛ, где сыграл 805 матчей и набрал 446 (185+261) очков.

«Переход в «Ак Барс» – отличная возможность применить в новой лиге свои навыки, лидерские качества и опыт, который я получил за годы карьеры. Хочу приносить пользу и делать всё возможное для достижения наших общих целей. Я всегда стараюсь выкладываться на максимум и много работать. Для меня важно не только показывать свою лучшую игру, но и помогать команде становиться сильнее.

От многих хоккеистов из НХЛ я слышал только хорошее о Казани. Знаю, что в городе любят хоккей и многого ждут от команды. В прошлом сезоне «Ак Барс» был близок к своей цели, и я хочу помочь команде сделать последний шаг к главному результату.

Моя жена из России, и она всегда хотела, чтобы я сыграл здесь. Для всей нашей семьи начинается новый интересный этап, и мы очень рады этому. С нетерпением жду приезда в Казань, знакомства с командой и встречи с болельщиками», — приводит слова Хейза телеграм-канал клуба.