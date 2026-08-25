Главный тренер «Ак Барса»: главное — создать коллектив, объединённый одной целью

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин поделился целями и задачами на предстоящий сезон Континентальной хоккейной лиги.

«Впереди — новый сезон, новый вызов. Как для игроков, так и для тренерского штаба. За время летних сборов выявили для себя приоритетные направления на ближайшую и долгосрочную перспективы. Главное — создать коллектив, объединённый одной целью. Также прогрессировать в тех элементах, которые позволят нам радовать болельщиков хорошей игрой и результатом», — приводит слова Гатиятулина пресс-служба «Ак Барса».

Регулярный чемпионат КХЛ сезлна-2026/2027 стартует 5 сентября и продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года.