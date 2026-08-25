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Металлург — Амур, результат матча 25 августа 2026 года, счет 3:2 ОТ, мемориал имени Ивана Ромазана

Гол Исхакова в овертайме принёс «Металлургу» победу над «Амуром» на мемориале Ромазана
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Сегодня, 25 августа, в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» состоялся матч предсезонного турнира «Мемориал имени Ивана Ромазана», в котором местный «Металлург» принимал хабаровский «Амур». Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2 в пользу хозяев.

Мемориал имени Ивана Ромазана . Мемориал Ромазана
25 августа 2026, вторник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
3 : 2
ОТ
Амур
Хабаровск
1:0 Фёдоров (Нечаев) – 14:36 (5x5)     2:0 Кадышев (Сысоев) – 25:31 (5x5)     2:1 Шварёв (Костенко, Юртайкин) – 41:27 (5x5)     2:2 Юртайкин – 43:41 (5x5)     3:2 Исхаков (Коротков, Ганабин) – 64:50 (3x3)    

На 15-й минуте нападающий «Металлурга» Михаил Фёдоров забил первый гол. На 26-й минуте форвард Кирилл Кадышев удвоил преимущество магнитогорцев. На 42-й минуте нападающий Артём Шварёв сократил отставание «Амура». На 44-й минуте форвард хабаровчан Данил Юртайкин сравнял счёт и перевёл игру в овертайм. Победную шайбу на