Гол Исхакова в овертайме принёс «Металлургу» победу над «Амуром» на мемориале Ромазана

Сегодня, 25 августа, в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» состоялся матч предсезонного турнира «Мемориал имени Ивана Ромазана», в котором местный «Металлург» принимал хабаровский «Амур». Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2 в пользу хозяев.

На 15-й минуте нападающий «Металлурга» Михаил Фёдоров забил первый гол. На 26-й минуте форвард Кирилл Кадышев удвоил преимущество магнитогорцев. На 42-й минуте нападающий Артём Шварёв сократил отставание «Амура». На 44-й минуте форвард хабаровчан Данил Юртайкин сравнял счёт и перевёл игру в овертайм. Победную шайбу на