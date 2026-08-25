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Форвард «Салавата» Сучков: в первую очередь надо подготовиться к сезону, наиграть моменты

Форвард «Салавата» Сучков: в первую очередь надо подготовиться к сезону, наиграть моменты
Комментарии

Нападающий «Салавата Юлаева» Егор Сучков подвёл итоги матча с «Трактором» (4:2) на мемориале Ивана Ромазана.

Мемориал имени Ивана Ромазана . Мемориал Ромазана
25 августа 2026, вторник. 13:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
4 : 2
Трактор
Челябинск
1:0 Ремпал (Сучков, Шипачёв) – 18:26 (5x5)     2:0 Броссо (Шипачёв, Алексеев) – 22:11 (5x4)     2:1 Легаре (Рыков, Жарков) – 31:36 (5x5)     2:2 Легаре (Рыков, Григоренко) – 44:20 (5x5)     3:2 Орлович-Грудков (Корбит, Загребин) – 46:20 (5x5)     4:2 Броссо – 59:05 (5x5)    

– Предсезонная обычная игра. Конечно, в первую очередь надо подготовиться к сезону, наиграть те моменты, которые обсуждаем с тренерским штабом, и придерживаться плана.

– Есть ли ощущение, что нужно что-то кому-то доказывать? Или можете немного расслабиться?
– 100% нужно доказывать, ни у кого нет железного места в основе. Молодые уже наступают на пятки, приходят новые ребята, поэтому каждый день нужно доказывать. Нужно быть готовым и работать.

– Появление Вадима Шипачёва добавляет опыта команде?
– Да, он большой мастер, один такой в лиге. Все прислушиваются, много общаемся. Приятно с ним играть. Опыт передаётся, он вместе с