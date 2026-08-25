Форвард «Салавата» Сучков: в первую очередь надо подготовиться к сезону, наиграть моменты

Нападающий «Салавата Юлаева» Егор Сучков подвёл итоги матча с «Трактором» (4:2) на мемориале Ивана Ромазана.

– Предсезонная обычная игра. Конечно, в первую очередь надо подготовиться к сезону, наиграть те моменты, которые обсуждаем с тренерским штабом, и придерживаться плана.

– Есть ли ощущение, что нужно что-то кому-то доказывать? Или можете немного расслабиться?

– 100% нужно доказывать, ни у кого нет железного места в основе. Молодые уже наступают на пятки, приходят новые ребята, поэтому каждый день нужно доказывать. Нужно быть готовым и работать.

– Появление Вадима Шипачёва добавляет опыта команде?

– Да, он большой мастер, один такой в лиге. Все прислушиваются, много общаемся. Приятно с ним играть. Опыт передаётся, он вместе с