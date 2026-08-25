Генменеджер «Ак Барса»: для нас было важно, что Хейз сам хотел приехать в КХЛ

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин высказался о подписании контракта с нападающим Кевином Хейзом. Срок соглашения рассчитан до 31 мая 2027 года.

«Хейз – опытный центральный нападающий, который провёл 12 сезонов в НХЛ и на протяжении карьеры выступал в сильных командах на ведущих ролях.

Мы быстро нашли общий язык с самого начала переговоров. Для нас было важно, что Хейз сам хотел приехать в КХЛ. Нас очень привлекло желание Кевина много играть, брать на себя ответственность и побеждать. Его цель – завоевать трофей вместе с «Ак Барсом».

Рассчитываем, что Хейз усилит нашу игру и поможет партнёрам раскрыть свои лучшие качества. У нас много молодых ребят, и для них будет очень полезно каждый день видеть рядом профессионала с такой карьерой и отношением к работе. Кевин привык играть важную роль в своих командах, и мы ждём от него того же в «Ак Барсе», — приводит слова Валиуллина пресс-служба «Ак Барса».