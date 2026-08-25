«Не считаю себя легендой клуба». Лишка — о своём восьмом сезоне за «Северсталь»

Нападающий «Северстали» Адам Лишка высказался о том, что следующий сезон станет для него восьмым в составе череповецкого клуба.

– Летом вы могли перейти в «Металлург», также ходили слухи, что у вас были варианты в Северной Америке. И тем не менее вы остались в «Северстали». Почему так получилось?

– Это вопрос для моего агента. Я фокусировался на том, чтобы хорошо подготовиться и выбрать для себя лучший вариант. В итоге я рад, что остался в Череповце, потому что здесь знакомая мне команда. Да и город я тоже знаю хорошо. Мне хотелось бы подтвердить свой прогресс, поэтому остаться в «Северстали» – правильный выбор для меня.

– Есть ли понимание, что вы уже постепенно становитесь легендой череповецкого клуба?

– Я не считаю себя легендой, так как ещё играю и мне не так много лет. Но мне приятно, что меня каждый год хотят сохранить в команде. Стараюсь доказать, что я этого достоин. Многие ребята меняют команды каждый год. Однако я считаю, что то, что я так долго играю за «Северсталь», делает историю как для меня, так и для клуба.

– У вас нет боязни смены обстановки?

– Я не боюсь новых вызовов и никогда не скрываюсь от дискомфорта. Наоборот, всегда открыт для работы и новых толчков. Но, когда команда рассчитывает на меня, это приятно. Я сделал себе хорошее имя в Череповце за эти годы и буду делать всё, что в моих силах, чтобы не испортить его, – приводит слова Лишки AllHockey.