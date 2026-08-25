«Решили дать ему шанс». Главный тренер «Югры» — о пробном контракте с Ховановым

Главный тренер «Югры» Виктор Костючёнок высказался о подписании пробного контракта с форвардом Александром Ховановым. Напомним, в июле 2026 года серебряному призёру МЧМ-2020 назначили наказание в виде трёх лет лишения свободы условно за мошенничество, с испытательным сроком один год.

— В медиа вызвало резонанс подписание пробного контракта с центрфорвардом Александром Ховановым, который когда-то считался одним из самых перспективных хоккеистов России. Что о нём скажете?

– Детально обсуждали этот вариант с Сергеем Гусевым (генеральным менеджером клуба. — Прим. «Чемпионата»), оценивали все плюсы и риски. Приняли совместное решение – дать Хованову шанс.

Что уж тут говорить, это очень талантливый хоккеист. Да ещё играющий на самой дефицитной позиции – центрального нападающего. Теперь всё в руках Александра, – приводит слова Костючёнка Russia-Hockey.

Вольский районный суд Саратовской области установил, что в 2023 году Хованов предложил двум местным жителям приобрести хоккейную амуницию по ценам ниже рыночных. Потерпевшие передали ему свыше 3 млн рублей, но товар не получили.

Ранее Александр выступал за жлобинский «Металлург», а на уровне ВХЛ играл за «Тамбов», «Нефтяник» и «Барс». Суммарно в лиге у форварда 91 встреча, 16 голов, 28 передач.