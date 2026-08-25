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Тренер минского «Динамо» Брылин: старался выстроить тренировочный процесс, как в США

Тренер минского «Динамо» Брылин: старался выстроить тренировочный процесс, как в США
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Главный тренер минского «Динамо» Сергей Брылин рассказал, как выстраивает тренировочный процесс во время предсезонки.

— Вы уже почти месяц в Минске. Есть что-то, что сильно удивило? Какие-то нюансы, которые выстроены в «Динамо» совершенно иначе, чем за океаном?
— Всё очень близко и достаточно понятно. Тренировочный лагерь — это тот этап, когда на льду большое количество игроков, две группы. Отрезок времязатратный, но он уже подходит к концу. Совсем скоро определимся с составом, с которым начнём сезон.

А так всё построено достаточно грамотно и профессионально. Когда приехал, вообще старался выстроить тренировочный процесс таким образом, как в США. У нас много легионеров, они привыкли к одному расписанию. Пытался сделать то же самое.

— Журналисты и игроки, работавшие с вами, отмечают ваши хладнокровие и уравновешенность.
— Всё зависит от ситуации. Надеюсь, мне не придётся кричать. Поймите, кричать всё время нельзя. Эмоции нужно хранить на какой-то важный, ответственный момент, когда без них уже действительно не обойтись, — приводит слова Брылина BetNews.

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