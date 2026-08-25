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Крикунов: Овечкину два года ещё надо прилично попахать, чтобы забить 1000 голов в НХЛ

Крикунов: Овечкину два года ещё надо прилично попахать, чтобы забить 1000 голов в НХЛ
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов выразил мнение, что форварду «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину потребуется ещё два года, чтобы достичь отметки в 1000 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.

— Александр Овечкин продлил контракт с «Вашингтоном». Пойдёт ли он за 1000 шайб в НХЛ или это его последний сезон?
— Сколько ему осталось? 71? Тяжело, это ещё два года. Но Сашка решил играть дальше. Тут ещё важно, как клуб считает — нужен ли он, маркетинг, все дела. Для него самого два года ещё надо и прилично попахать, чтобы забивать по 37 голов за сезон. Посмотрим, сколько забьёт в этом году — тогда и будет понятно, — приводит слова Крикунова «Советский спорт».

Напомним, в апреле 2025 года 40-летний Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в НХЛ. На счету канадца — 894 шайбы, у россиянина на данный момент — 929 шайб в регулярных чемпионатах. Этим летом Александр продлил контракт со «столичными» ещё на один сезон.

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