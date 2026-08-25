Глава КХЛ Морозов наградил «Металлург» бронзовыми медалями сезона-2025/2026

Президент КХЛ Алексей Морозов наградил «Металлург» бронзовыми медалями сезона-2025/2026. В прошлом сезоне магнитогорский клуб проиграл «Ак Барсу» (1-4) в серии 1/2 финала Кубка Гагарина. Торжественное вручение бронзовых медалей состоялось 25 августа перед матчем открытия мемориала Ромазана между «Металлургом» и «Амуром» (3:2 ОТ).

«Рад сегодня быть на открытии юбилейного старейшего и самого узнаваемого турнира предсезонки – мемориала Ромазана. Для всех игроков это огромная и финальная подготовка к началу регулярного чемпионата.

Хотел бы поблагодарить всех болельщиков, руководство, Виктора Филипповича Рашникова, команду «Металлург», тренерский штаб за тот прекрасный сезон, который она провела. «Металлург» стал обладателем Кубка Континента, установил рекорд по голам в регулярных чемпионатах КХЛ и стал бронзовым призёром сезона.

Этот результат показывает, что магнитогорский хоккей всегда в топе среди российских клубов КХЛ. Хочу поблагодарить всех болельщиков на всех аренах за то, что поддерживаете свои команды, желаю вам новых ярких и больших побед», – приводит слова Морозова сайт КХЛ.