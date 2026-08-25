Каменский — о «Динамо» Минск: если ребята выполнят все требования Брылина, то успех будет

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский ответил на вопрос, сможет ли минское «Динамо» под руководством Сергея Брылина дойти до полуфинала Кубка Гагарина.

«Минск в прошлом сезоне выступил очень достойно. Поэтому Сергею будет тяжело улучшить нынешний результат. Но, зная его, его характер и волю к победе, его огромный опыт, который он приобрёл, если ребята поймут его игру и выполнят все требования, то успех будет», — приводит слова Каменского Vprognoze.

На данный момент рекордной стадией для белорусского клуба является четвертьфинал. В сезоне-2024/2025 минчане проиграли «Трактору», а в сезоне-2025/2026 — «Ак Барсу».