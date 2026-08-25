Форвард «Северстали» Скоренов: трэш-ток не всегда уместен, но в общем и целом он нужен

Форвард «Северстали» Александр Скоренов признался, что после поражений не хочется пожимать руки соперникам.

– Трэш-ток в хоккее нужен?

– Трэш-ток должен быть всегда. Он подкупает к таким вот единоборствам и всему остальному из этой же серии. И зрителям становится интереснее. Трэш-ток не всегда уместен, но в общем и целом он нужен.

– В КХЛ после каждого матча регулярного чемпионата можно увидеть рукопожатие двух команд. Не считаете ли вы, что это пережиток прошлого?

– С одной точки зрения рукопожатия после матча не нужны, с другой – так ты выражаешь уважение к сопернику.

Если ты проигрываешь, то не хочешь жать руки тому, кто сейчас находится в приподнятом настроении, но следует просто уважительно поблагодарить друг друга за матч, пожелать игрокам соперника пройти сезон без травм, – приводит слова Скоренова «Советский спорт».