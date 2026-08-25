Шипачёв рассказал, почему не остался в минском «Динамо»

Нападающий «Салавата Юлаева» Вадим Шипачёв ответил на вопрос, почему не остался в минском «Динамо». Форвард провёл в белорусском клубе последние два сезона.

– Какой там был диалог, почему всё-таки ты не остался?

– Ну как диалог… Когда подписывался в Минске, разговаривал с Квартальновым по своей роли в команде. Ну, в принципе, как и в Уфе. Я с ним два года проработал. После сезона понимали, что он в команде уже не остаётся. Я подписал [контракт с «Салаватом»] уже после того, как его объявили в «Локомотиве».

Ждал, спрашивал, разговаривал с руководством. Там хотели иностранного тренера привести, по мне пока не было никакой информации. Там надо было уладить, наверное, вопросы с Лиможем, Смитом, с иностранцами. Сказали мне подождать условно, придёт новый тренер – нужен я ему буду, не нужен. Вот такая история.

И, получается, вышла Уфа с предложением. Я просто не захотел ждать чего-то. Вдруг придёт новый тренер, скажет: ты мне не нужен. Мне в сентябре искать новую команду как-то несолидно, когда есть хорошее предложение, когда ты поговорил с главным тренером. Я считаю, что это правильная история.

Конечно, в Минске было хорошо. Тут скрывать нечего. Два года я провёл в классной команде, в классной организации. Если бы мы договорились о подписании контракта в начале июня, я бы подписался в Минске и играл бы сейчас за «Динамо» Минск, – сказал Шипачёв в видео на YouTube-канале «Роман с Хоккеем».