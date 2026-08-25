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Плющев поделился ожиданиями от игры СКА в новом сезоне

Плющев поделился ожиданиями от игры СКА в новом сезоне
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Бывший главный тренер национальной команды России по хоккею Владимир Плющев поделился ожиданиями от выступления СКА в сезоне-2026/2027.

– Кого считаете главным фаворитом в новом сезоне КХЛ?
– Выделить какую-то одну команду сложно. Многие клубы провели серьёзную работу по составу. Всё будет зависеть от тренерской работы – как она сложится, кто лучше выскочит. Надеюсь, что в этом году ЦСКА заявит о себе не так скромно, как в прошлых сезонах.

– Какие у вас ожидания от СКА? Смогут ли они выступить лучше, чем в прошлом сезоне?
– Думаю, выступить лучше они могут, но не уверен, что добьются того результата, которого от них все ждут, – приводит слова Плющева «Советский спорт».

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