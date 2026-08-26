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«Вашингтон» объявил о подписании пробного контракта с 31-летним американским голкипером

«Вашингтон» объявил о подписании пробного контракта с 31-летним американским голкипером
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«Вашингтон Кэпиталз» сообщил о прибытии голкипера Кэла Петерсена на предсезонный сбор. Ранее 31-летний американец выступал за «Лос-Анджелес Кингз», «Филадельфию Флайерз» и клуб АХЛ «Айова Уайлд». С вратарём будет заключён профессиональный контракт с испытательным сроком.

В прошедшем сезоне в составе «Айовы» Петерсен провел 33 матча, отразив 89,6% бросков при коэффициенте надежности 2,73 пропущенные шайбы за игру. На его счету четыре матча без пропущенных голов.

Последнее появление Петерсена в НХЛ зафиксировано в сезоне-2023/2024. Всего в лиге он сыграл 106 матчей с показателем отраженных бросков 90,3%. Голкипер был выбран клубом «Баффало» в пятом раунде драфта 2013 года, однако соглашение с ним не было подписано. После завершения обучения в Университете Нотр-Дам Петерсен присоединился к «Лос-Анджелесу» как свободный агент.

На сборе «Вашингтона» Петерсен станет пятым вратарём после Логана Томпсона, Чарли Линдгрена, Клэя Стивенсона и Митчелла Гибсона.

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