«Лада» по собственной инициативе расторгла контракт с Павлом Гоголевым

«Лада» расторгла контракт с Павлом Гоголевым по инициативе клуба. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Гоголев является уроженцем Москвы и воспитанником «Крыльев Советов». Минувший сезон он начинал в «Сибири», после чего перешёл в «Ладу». Также нападающий выступал в Северной Америке в системе «Торонто Мэйпл Лифс».

Всего в КХЛ на счёту 26-летнего Гоголева 139 матчей и 29 (15+14) очков. Форвард является сыном тренера «Торпедо» Дмитрия Гоголева.

Первый матч нового сезона «Лада» проведёт в гостях со СКА 5 сентября.

Ране пресс-служба «Лады» представила новый шлем голкипера тольяттинского клуба Никиты Подскребалина.