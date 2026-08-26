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«Лада» по собственной инициативе расторгла контракт с Павлом Гоголевым

«Лада» по собственной инициативе расторгла контракт с Павлом Гоголевым
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«Лада» расторгла контракт с Павлом Гоголевым по инициативе клуба. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Гоголев является уроженцем Москвы и воспитанником «Крыльев Советов». Минувший сезон он начинал в «Сибири», после чего перешёл в «Ладу». Также нападающий выступал в Северной Америке в системе «Торонто Мэйпл Лифс».

Всего в КХЛ на счёту 26-летнего Гоголева 139 матчей и 29 (15+14) очков. Форвард является сыном тренера «Торпедо» Дмитрия Гоголева.

Первый матч нового сезона «Лада» проведёт в гостях со СКА 5 сентября.

Ране пресс-служба «Лады» представила новый шлем голкипера тольяттинского клуба Никиты Подскребалина.

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