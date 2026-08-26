The Athletic: в «Миннесоте» уверены в подписании контракта с К. Хьюзом до начала сезона

Руководство «Миннесоты Уайлд» по-прежнему уверено в том, что продлит контракт с защитником Куинном Хьюзом до начала сезона. Об этом сообщает журналист Майкл Руссо в статье на сайте The Athletic. С 1 июля 26-летний американец может подписать новый договор с «Уайлд», куда перешёл по ходу прошлого сезона из «Ванкувер Кэнакс». У него остался один сезон по соглашению со среднегодовой зарплатой $ 7,85 млн.

По словам Руссо, «Миннесота» не испытывает внутреннего давления или необходимости немедленно подписать с Хьюзом контракт. Отмечается, что «Миннесота» не вела переговоров с «Нью-Джерси Дэвилз» или какой-либо другой командой по поводу возможного перехода Хьюза.

В минувшем регулярном чемпионате Хьюз провёл 74 матча за «Миннесоту» и «Ванкувер Кэнакс», набрав 76 (7+69) очков. В плей-офф на его счету 11 игр и 15 (4+11) очков.