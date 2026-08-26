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В Грозном открыли ледовую арену с двумя хоккейными катками

В Грозном открыли ледовую арену с двумя хоккейными катками
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Ледовую арену «Ахмат» с двумя хоккейными катками и зрительным залом почти на 500 мест открыли в Грозном. В церемонии открытия приняли участие глава Чечни Рамзан Кадыров и президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

«Арена оснащена по последнему слову техники и станет базой для занятий хоккеем, массового катания, подготовки детско-юношеских и сборных команд, а также проведения региональных и всероссийских турниров. Она готова принимать соревнования уровня МХЛ и ВХЛ, обеспечивая комфорт как для участников, так и для зрителей», — цитирует заместителя председателя правительства региона — министра по физической культуре и спорту Ахмата Кадырова ТАСС.

Открытие арены сопровождалось представлением первой в истории Чеченской Республики профессиональной молодёжной хоккейной команды «Ахмат-Гранит». Команда сыграла со сборной Студенческой хоккейной лиги России.

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