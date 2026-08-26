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Защитник московского «Динамо» назвал главную особенность работы с Тамбиевым

Защитник московского «Динамо» назвал главную особенность работы с Тамбиевым
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Защитник московского «Динамо» Никита Новиков рассказал о работе с новым главным тренером бело-голубых Леонидом Тамбиевым.

«Здесь работают профессионалы, поэтому не чувствуется какой-то глобальной разницы с тем, что было раньше. Конечно, требования Тамбиева отличаются от других тренеров. У каждого тренера свои требования. Мы все привыкаем к ним, работаем на всю мощность. Можно сказать, уже привыкли работать в таком графике. Главная особенность работы с Леонидом Григорьевичем — это интенсивность тренировок», — приводят слова Новикова «Известия».

«Динамо» начнёт новый сезон КХЛ гостевой игрой с «Автомобилистом» 5 сентября.

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