Защитник московского «Динамо» назвал главную особенность работы с Тамбиевым

Защитник московского «Динамо» Никита Новиков рассказал о работе с новым главным тренером бело-голубых Леонидом Тамбиевым.

«Здесь работают профессионалы, поэтому не чувствуется какой-то глобальной разницы с тем, что было раньше. Конечно, требования Тамбиева отличаются от других тренеров. У каждого тренера свои требования. Мы все привыкаем к ним, работаем на всю мощность. Можно сказать, уже привыкли работать в таком графике. Главная особенность работы с Леонидом Григорьевичем — это интенсивность тренировок», — приводят слова Новикова «Известия».

«Динамо» начнёт новый сезон КХЛ гостевой игрой с «Автомобилистом» 5 сентября.