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Скоренов: в КХЛ очень много играют от обороны, в НХЛ чаще всё заточено на атаку

Скоренов: в КХЛ очень много играют от обороны, в НХЛ чаще всё заточено на атаку
Комментарии

Нападающий череповецкой «Северстали» Александр Скоренов сравнил стиль игры в Континентальной хоккейной лиге и Национальной хоккейной лиге.

— В недавнем интервью белорусским СМИ вы заявили, что сейчас пока не задумываетесь об НХЛ. Вы лукавили или действительно сейчас полностью сфокусированы на КХЛ?
— Я точно не лукавлю. НХЛ – очень далёкая мечта, на сегодняшний день она за гранью реальности.

Мой фокус сейчас действительно полностью направлен на КХЛ, потому что сейчас у меня есть действующий контракт, я выполняю свои обязанности, работаю, играю, стараюсь максимально раскрыть свой уровень. А об НХЛ мне думать на данный момент просто нет никакого смысла. Эта мечта, возможно, так и останется мечтой. Но помечтать иногда не вредно! (Улыбается.)

— Через экран смартфона вы видите главное отличие между НХЛ и КХЛ?
— Это разные лиги. В КХЛ очень много системных команд, многие играют от обороны. В Северной Америке тоже есть команды, которые играют в обороне, но чаще там всё заточено на атаку. В НХЛ уровень исполнителей высокий, там хоккей является шоу, практически постоянно забрасывается очень много шайб, всё выглядит невероятно красиво, — цитирует Скоренова «Советский спорт».