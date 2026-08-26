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Аналитик НХЛ рассказал о навыке Селебрини, на освоение которого Кросби потребовались годы

Аналитик НХЛ рассказал о навыке Селебрини, на освоение которого Кросби потребовались годы
Комментарии

Бывший игрок НХЛ, а ныне эксперт портала NHL Network Майкл Рапп отметил игру форварда «Сан-Хосе Шаркс» Маклина Селебрини в обороне, сравнив его с игрой капитана «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби.

«Я хочу внести ясность. Сидни Кросби — профессионал, который работает. Он работал над своей игрой, чтобы хорошо действовать в обороне. Сидни Кросби не обладал некоторыми качествами защитника, которыми обладает Селебрини.

Я не говорю, что Маклин превзойдёт Сидни Кросби в рейтинге лучших игроков всех времён. Я лиш