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Григоренко — о Гордоне в «Тракторе»: видно, человек опытный, знает хоккей от а до я

Григоренко — о Гордоне в «Тракторе»: видно, человек опытный, знает хоккей от а до я
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Нападающий «Трактора» Михаил Григоренко поделился впечатлениями от работы с новым главным тренером команды Скоттом Гордоном.

— Какие у вас впечатления от работы со Скоттом Гордоном?
— Тренировочный процесс очень интересный, очень много новых упражнений. На каждой тренировке объясняют какие-то новые нюансы.

— Какой он человек?
— Интересный, коммуникабельный. Видно, что он полностью погружён в работу. Когда тренер разбирает матчи, уделяет большое внимание мелочам, это подкупает. Поэтому первые впечатления отличные.

— Видно, что это тренер с богатым опытом?
— Да, конечно. И по ходу матча тоже быстро перестраивается, некоторые детали меняет. Допустим, в Магнитогорске площадка другого размера, чем в Екатеринбурге, — и этот нюанс по ходу матча учли. Видно, что человек опытный, знает хоккей от а до я, — цитирует Григоренко «РБ Спорт».

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