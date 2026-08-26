Григоренко — о Гордоне в «Тракторе»: видно, человек опытный, знает хоккей от а до я

Нападающий «Трактора» Михаил Григоренко поделился впечатлениями от работы с новым главным тренером команды Скоттом Гордоном.

— Какие у вас впечатления от работы со Скоттом Гордоном?

— Тренировочный процесс очень интересный, очень много новых упражнений. На каждой тренировке объясняют какие-то новые нюансы.

— Какой он человек?

— Интересный, коммуникабельный. Видно, что он полностью погружён в работу. Когда тренер разбирает матчи, уделяет большое внимание мелочам, это подкупает. Поэтому первые впечатления отличные.

— Видно, что это тренер с богатым опытом?

— Да, конечно. И по ходу матча тоже быстро перестраивается, некоторые детали меняет. Допустим, в Магнитогорске площадка другого размера, чем в Екатеринбурге, — и этот нюанс по ходу матча учли. Видно, что человек опытный, знает хоккей от а до я, — цитирует Григоренко «РБ Спорт».