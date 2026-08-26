«Они просто в шоке!» Карандин — о высказываниях тренеров про новое правило в КХЛ

Бывший арбитр Юрий Карандин раскритиковал введение правила об удалении за задержку шайбы в руке, отметив высказывания главных тренеров клубов касаемо данной темы. С предстоящего сезона игрокам запрещено зажимать шайбу в перчатке.

«Честно скажу, я не понимаю того, что происходит с арбитражем в КХЛ! В последние дни лучшие тренеры КХЛ – Игорь Никитин, Виктор Козлов, Андрей Разин – выступили с резкой критикой нового правила по задержке шайбы перчаткой, наиболее ёмко эту критику отражает фраза Разина: «Какой идиот это придумал?»

Я уже много раз говорил о той клоунаде с правилами, которую каждое лето устраивает главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов, имитируя бурную деятельность. Руководство корпусом и КХЛ старалось эту критику не замечать, исполняло песен