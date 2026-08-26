15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Металлург Мг — Трактор. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ротенберг — об Овечкине: не буду рассказывать Сашины секреты, было много тяжёлых моментов

Ротенберг — об Овечкине: не буду рассказывать Сашины секреты, было много тяжёлых моментов
Комментарии

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг высказался о возможности капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в новом сезоне НХЛ побить ещё один рекорд Уэйна Гретцки по сумме шайб в регулярных чемпионатах и плей-офф.

«До того, как Саша побил рекорд Гретцки, всегда всем говорил, что всё зависит от самого Саши. Но так, как он сейчас готовится и в какой форме находится, ответ точно да.

Мы будем все его поддерживать и болеть. Дай бог, чтобы всё получилось. Потому что всегда есть определённые риски. Хоккей — это очень жёсткий вид спорта. Не буду рассказывать Сашины секреты, но там тоже всё было не так просто, было очень много тяжёлых моментов. Поэтому