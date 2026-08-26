21-летний проспект «Сент-Луиса» впал в кому после тренировки на жаре

Защитник хоккейной команды Университета штата Аризона Мэттью Майич экстренно госпитализирован в критическом состоянии. Канадский хоккеист потерял сознание во время командной тренировки на легкоатлетическом стадионе, сообщает AZ Central.

Инцидент произошёл утром 20 августа. Спасательные службы Тепе прибыли на стадион Joe Selleh Track около 8:30 утра по местному времени после вызова из-за теплового удара у одного из хоккеистов. В этот период в штате Аризона фиксировались экстремальные температурные показатели — ранним утром столбик термометра приближался к отметке в +32°C.

По информации источников, 21-летний хоккеист перенёс возможную остановку сердца и на текущий момент находится в больнице Финикса в состоянии комы. Официальные представители университета подтвердили факт госпитализации игрока, но отказались раскрывать подробности, сославшись на конфиденциальность медицинской информации.

Майич в 2023 году был выбран «Сент-Луис Блюз» в шестом раунде драфта НХЛ под общим 170-м номером. До перехода в NCAA хоккеист провёл 256 матчей в Хоккейной лиге Онтарио (OHL) за команду «Оттава 67», где в регулярке набрал 99 (21+78) очков. Прошлый сезон Майич отыграл за Университет Кларксона, где набрал 15 (7+8) очков в 34 играх.