Кудашов — об «Автомобилисте»: после моих тренировок команда очень тяжело начинает сезон

Главный тренер «Автомобилиста» Алексей Кудашов поделился ожиданиями об игре команды на старте сезона.

– Ваш контракт рассчитан на два сезона. Перед вами и командой сразу поставили высокие цели или дали время на создание команды?

– Перед нами даже не надо никакие задачи ставить. Задачи мы себе сами поставили: и коллектив, и сама организация. Мы понимаем, где находимся, мы ответственные люди и несём ответственность перед городом, болельщиками. Хочу успокоить болельщиков: сразу не получится всех громить, побеждать. Понадобится время. Поэтому нужно набраться терпения.

– В каком состоянии подойдёт команда к первым играм сезона КХЛ?

– Надеюсь, в хорошем, но в моей практике после моих тренировок команда очень тяжело начинает сезон, буксует. У всех сезон начинается по-разному – бывает мощно, бывает с пробуксовкой. Будем надеяться на хорошее, но не исключаем того, что сразу побед не будет. Поэтому я обращусь к болельщикам за поддержкой и терпением, — цитируют Кудашова «Европейско-Азиатские Новости».