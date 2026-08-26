В НХЛ ответили, общались ли с МОК или ИИХФ о возможном участии России в Кубке мира — 2028

Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли ответил, общались ли лига с Международным олимпийским комитетом (МОК) или Международной федерацией хоккея (ИИХФ) о возможном участии сборной России в Кубке мира — 2028.

— Недавно вы говорили о возможном участии сборной России в Кубке мира — 2028. Обсуждали ли вы этот вопрос с ИИХФ или МОК?

— Нет, мы не общались по этому вопросу, — сказал Дэйли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Кубок мира — международный турнир сборных по хоккею с шайбой. Проводится в августе или сентябре на ледовых аренах Северной Америки и Европы. Его предшественником был турнир «Кубок Канады». Всего Кубок мира проводился три раза, в 1996, 2004 и 2016 годах.