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В НХЛ ответили, общались ли с МОК или ИИХФ о возможном участии России в Кубке мира — 2028

В НХЛ ответили, общались ли с МОК или ИИХФ о возможном участии России в Кубке мира — 2028
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Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли ответил, общались ли лига с Международным олимпийским комитетом (МОК) или Международной федерацией хоккея (ИИХФ) о возможном участии сборной России в Кубке мира — 2028.

— Недавно вы говорили о возможном участии сборной России в Кубке мира — 2028. Обсуждали ли вы этот вопрос с ИИХФ или МОК?
— Нет, мы не общались по этому вопросу, — сказал Дэйли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Кубок мира — международный турнир сборных по хоккею с шайбой. Проводится в августе или сентябре на ледовых аренах Северной Америки и Европы. Его предшественником был турнир «Кубок Канады». Всего Кубок мира проводился три раза, в 1996, 2004 и 2016 годах.

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