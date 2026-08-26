Канадский нападающий Мэттью Маджио объяснил, почему выбрал «Салават», а не «Адмирал»

Новичок «Салавата Юлаева» канадский нападающий Мэттью Маджио прокомментировал свой переход в уфимский клуб.

«Для меня не было сложным решением переехать в КХЛ, поскольку я изучал информацию о лиге сам со своим агентом Андреем Матвеевым, за что ему отдельное спасибо, плюс спрашивал у знакомых ребят, которые уже играют в КХЛ. Что касается выбора клуба, то, я был очень близок к подписанию контракта с «Адмиралом», но «Салават Юлаев» в итоге проявил большую настойчивость. Ключевым моментом был разговор с главным тренером Виктором Козловым, который окончательно убедил меня подписать контракт именно с Уфой», — приводит слова Маджио «Сила спорта».