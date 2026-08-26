15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Металлург Мг — Трактор. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Канадский нападающий Мэттью Маджио объяснил, почему выбрал «Салават», а не «Адмирал»

Канадский нападающий Мэттью Маджио объяснил, почему выбрал «Салават», а не «Адмирал»
Комментарии

Новичок «Салавата Юлаева» канадский нападающий Мэттью Маджио прокомментировал свой переход в уфимский клуб.

«Для меня не было сложным решением переехать в КХЛ, поскольку я изучал информацию о лиге сам со своим агентом Андреем Матвеевым, за что ему отдельное спасибо, плюс спрашивал у знакомых ребят, которые уже играют в КХЛ. Что касается выбора клуба, то, я был очень близок к подписанию контракта с «Адмиралом», но «Салават Юлаев» в итоге проявил большую настойчивость. Ключевым моментом был разговор с главным тренером Виктором Козловым, который окончательно убедил меня подписать контракт именно с Уфой», — приводит слова Маджио «Сила спорта».

Материалы по теме
Официально
«Салават Юлаев» подписал контракт с канадским форвардом Мэттью Маджио
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android