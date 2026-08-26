«Большой ребёнок, играющий во взрослую игру». Хартли — о Радулове

Бывший главный тренер «Локомотива» Боб Хартли высказался о совместной работе с нападающим ярославского клуба Александром Радуловым.

— При всей его энергии, со всем этим, так сказать, вихрем, это позитивно для команды или, наоборот, представляет собой своего рода вызов? Существует мнение, что его трудно контролировать.

– С Раду нужно научиться сосуществовать. В игре бывают моменты, когда кажется, что вулкан вот-вот взорвётся. В сериях бывают такие моменты, но в то же время у каждого из нас свой способ справляться с такими ситуациями. Я думаю, что игроки очень хорошо справились с Раду. И тренерский штаб делал то же самое, потому что в его энергии гораздо больше позитива, чем негатива. Это как если бы тренер спросил: «Выпустить ли определённого игрока?» Вы садитесь со своим помощником и говорите: «Хорошо, каковы плюсы игры этого парня? Каковы минусы?» Если плюсов больше, чем минусов, тогда выпускайте его. Так и с Раду, он был таким всю свою карьеру.

Мне звонили многие бывшие тренеры. Они спрашивали: «Как