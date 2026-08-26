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Около половины клубов КХЛ проголосовало против нового правила остановки шайбы рукой

Около половины клубов КХЛ проголосовало против нового правила остановки шайбы рукой
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Около половины клубов Континентальной хоккейной лиги на данный момент выступили против нового правила, связанного с остановкой игроками шайбы рукой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

КХЛ попросила клубы проголосовать, стоит ли сохранять перед сезоном правило, согласно которому игрокам запрещается во время матчей зажимать шайбу в перчатке, они могли играть по шайбе только открытой ладонью.

На данный момент против этого нововведения проголосовало 10 клубов лиги из 22. За сохранение же выступил, в частности, главный тренер СКА Игорь Ларионов. Он заявил, что это правило стоит сохранить, но нужна понятная трактовка со стороны арбитров.

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