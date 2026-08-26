Форвард «Адмирала» Грасс — об ожиданиях от Владивостока: красная икра и крутые болельщики

22-летний нападающий «Адмирала» Михаил Грасс поделился ожиданиями от Владивостока. Он перешёл из «Металлурга» в нынешнее межсезонье.

– После 11 лет в системе «Металлурга» было ощущение, что заканчивается очень большая часть жизни?

– Да. Когда узнал про обмен, сначала вообще не верилось, что сейчас уеду. Потом уже июль подкрадывался, даты, когда надо лететь. Думаешь: «Да ладно, сейчас реально уеду?» Наверное, только через пару недель пришло осознание, что всё – с Магнитогорском попрощались на какое-то время.

– Что сделал первым, когда узнал, что следующим городом станет Владивосток?

– Посмотрел, где арена находится, где сам город, квартиры посмотрел. Без какой-то конкретной цели – просто понять, как там жить, что делать. Немного изучил город.

– С кем-то из тех, кто уже играл на Дальнем Востоке, общался?

– С Никитой Гребёнкиным. Спрашивал, как он там жил, как быт был устроен. Он сказал, что всё нормально, жить можно 100 %. Про Владивосток вообще сказал, что это чуть ли не курортный город.

– Во Владивосток переезжаешь один?

– Да, один. Жить буду на базе.

– И напоследок: чего ждёшь от Владивостока?

– Красной икры и крутых болельщиков, – цитирует Грасса пресс-служба «Адмирала».