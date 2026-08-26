«Амур» потерпел второе поражение на мемориале Ивана Ромазана, уступив «Ладе»

Сегодня, 26 августа, в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» прошёл матч предсезонного турнира «Мемориал имени Ивана Ромазана» между хабаровским «Амуром» и тольяттинской «Ладой». Победу во встрече одержали номинальные гости со счётом 3:1.

В составе «Амура» шайбу забросил Кирилл Пилипенко. У «Лады» голы забили Павел Кудрявцев, Расим Шакиров, Бен Кинг.

Мемориал имени Ивана Ромазана — старейший российский предсезонный турнир, основанный в 1992 году. В нынешнем году он пройдёт с 25 по 29 августа. В нём примут участие «Металлург», «Трактор», «Салават Юлаев», «Лада» и «Амур».

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