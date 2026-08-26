15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Металлург Мг — Трактор. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Президент КХЛ Алексей Морозов обозначил значимые события предстоящего сезона

Президент КХЛ Алексей Морозов обозначил значимые события предстоящего сезона
Комментарии

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов высказался о значимых событиях предстоящего сезона.

«Провели работу, много изменений в составах, тренерских штабах, много звёздных игроков в командах. Будет интересно, как они впишутся в новые клубы.

У нас с этого сезона будет новая стратегия, которого будет представлена на совете директоров 10 сентября. Провели встречу с руководителями команд, проговорили транспортную тему и все нюансы. Мы с клубами постоянно на связи, дежурный пол лиге работает в формате 24/7 в случае форс-мажоров.

В этом году пройдёт 80-летний юбилей, президент страны подписал указ: 22 декабря отныне день российского хоккея. К этому у нас приурочен мини-турнир Кубок Первых Неделя звёзд хоккея, как мы объявляли, пройдёт в Минске. Отличная атмосфера, где можно провести уикенд. Все знают местных болельщиков и местную публику», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Материалы по теме
Президент КХЛ Морозов отметил самые значимые переходы в нынешнее межсезонье