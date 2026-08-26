Президент КХЛ Алексей Морозов обозначил значимые события предстоящего сезона

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов высказался о значимых событиях предстоящего сезона.

«Провели работу, много изменений в составах, тренерских штабах, много звёздных игроков в командах. Будет интересно, как они впишутся в новые клубы.

У нас с этого сезона будет новая стратегия, которого будет представлена на совете директоров 10 сентября. Провели встречу с руководителями команд, проговорили транспортную тему и все нюансы. Мы с клубами постоянно на связи, дежурный пол лиге работает в формате 24/7 в случае форс-мажоров.

В этом году пройдёт 80-летний юбилей, президент страны подписал указ: 22 декабря отныне день российского хоккея. К этому у нас приурочен мини-турнир Кубок Первых Неделя звёзд хоккея, как мы объявляли, пройдёт в Минске. Отличная атмосфера, где можно провести уикенд. Все знают местных болельщиков и местную публику», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.