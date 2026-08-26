«Не принимаю его решение». Главный тренер «Нефтехимика» — об уходе Профаки из клуба

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин высказался об уходе из нижнекамского клуба защитника Луки Профаки.

«Отъезд Профаки стал для меня неожиданностью. У нас всё было прекрасно и замечательно, даже когда он сейчас приехал на сборы. И вдруг такое решение. Для меня это не скажу, что шок, но очень неприятно. У нас были хорошие взаимоотношения, но не принимаю его решение», — заявил Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Ранее стало известно, что защитник Лука Профака пополнил состав московского «Динамо». 24-летний Профака дебютировал в Континентальной хоккейной лиге за «Нефтехимик» в 2024 году. Всего в КХЛ канадский защитник провёл 105 матчей, в которых набрал 31 (19+12) очко. Соглашение «Динамо» с игроком носит односторонний характер и рассчитано до 31 мая 2027 года.