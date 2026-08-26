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Главный тренер «Нефтехимика»: Ловелл нормально отнёсся к истории с Профакой. Уехал и уехал

Главный тренер «Нефтехимика»: Ловелл нормально отнёсся к истории с Профакой. Уехал и уехал
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Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин рассказал о реакции Тимоти Ловелла на уход защитника Луки Профаки.

— В «Нефтехимике» есть ещё один легионер, Тимоти Ловелл. Как он отнёсся к истории с отъездом Профаки?
— С Ловеллом мы поговорили, он очень позитивный парень, стремится к адаптации в России, пытается слова, фразы учить. У него хорошее настроение, он нормально отнёсся к ситуации с Профакой. Уехал человек и уехал, — заявил Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Ранее стало известно, что защитник Лука Профака пополнил состав московского «Динамо». 24-летний Профака дебютировал в Континентальной хоккейной лиге за «Нефтехимик» в 2024 году. Всего в КХЛ канадский защитник провёл 105 матчей, в которых набрал 31 (19+12) очко. Соглашение «Динамо» с игроком носит односторонний характер и рассчитано до 31 мая 2027 года.

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