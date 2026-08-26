15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Металлург Мг — Трактор. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Важно успешно работать в коммерческом направлении». Морозов — о «рекламных деньгах» в КХЛ

«Важно успешно работать в коммерческом направлении». Морозов — о «рекламных деньгах» в КХЛ
Комментарии

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов прокомментировал введение рекламного бонуса для хоккеистов. С нового сезона клубы получили дополнительную льготу в размере 50 млн рублей для коммерческих контрактов хоккеистов. Эти деньги не входят в платёжную ведомость команды.

«Это правило только ввели, пока 12 клубов им воспользовались. Вводили для каждого клуба, все могут им воспользоваться. Важно повышение коммерческих доходов клубов, успешно работать в коммерческом направлении. Каждый клуб по-разному использует эти деньги. Мы заинтересованы, чтобы все клубы пользовались этой льготой.

Узнаваемость наших игроков — это дополнительная популяризация лиги и наших клубов. Это шанс, который мы рассматриваем как первую ступень, чтобы клубы приносили больше коммерческих доходов и уходили от государственного финансирования. Проанализируем первый год, посмотрим, соберём отчёты. Мы получали обратную связь от наших клубов. Есть даже спонсоры и компании, которые, услышав об этом правиле, готовы заключать спонсорские контракты даже напрямую с игроком», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Материалы по теме
Президент КХЛ Алексей Морозов назвал значимые события предстоящего сезона