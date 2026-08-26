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Алексей Морозов заявил, что КХЛ изменит новое правило о задержке шайбы в руке

Алексей Морозов заявил, что КХЛ изменит новое правило о задержке шайбы в руке
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Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов прокомментировал введение правила об удалении за задержку шайбы в руке, заявив, что КХЛ изменит его к началу сезона.

«Мы по окончании сезона проводили опрос клубов. Там были прописаны и другие изменения, например, пас рукой. Или, например, когда слетел шлем. Сейчас нельзя ладошкой закрывать шайбу, подыгрывать себе. Мы провели опрос между клубами, у нас есть специальный комитет, который проголосовал за это правило. 14 клубов были за новое правило не захватывать шайбу рукой, семь клубов против и один клуб воздержался. Для нас предсезонные турниры тоже станут показательными.

На днях мы провели повторное голосование. Большинство клубов уже не поддерживают нововведение, поэтому мы рассчитываем сделать изменения и вернуть то правило, которое действовало в прошлом сезоне. Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов уже готовит необходимые бумаги», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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