«Одно из самых грубых нарушений в хоккее». Морозов — о больших штрафах за колющие удары

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов высказался о больших штрафах за колющие удары в КХЛ.

«Это удаление разбиралось неоднократно. У ЦСКА и Игоря Никитина была жаркая пора по этим удалениям, целая череда. Затем этот вопрос даже не поднимался, стали играть более корректно. Это нарушение считается одним из самых грубых и острых в хоккее. Мы приняли решение, что за такие нарушения нельзя давать слабинку, а чётче контролировать это. Каждое нарушение будет рассматриваться ещё чётче. Не хочется, чтобы этот эпизод забирал на себя много времени. Сигнал будет сразу приходить в «военную комнату». Само правило мы оставляем в силе, оно меняться не будет», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.