15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Металлург Мг — Трактор. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Одно из самых грубых нарушений в хоккее». Морозов — о больших штрафах за колющие удары

«Одно из самых грубых нарушений в хоккее». Морозов — о больших штрафах за колющие удары
Комментарии

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов высказался о больших штрафах за колющие удары в КХЛ.

«Это удаление разбиралось неоднократно. У ЦСКА и Игоря Никитина была жаркая пора по этим удалениям, целая череда. Затем этот вопрос даже не поднимался, стали играть более корректно. Это нарушение считается одним из самых грубых и острых в хоккее. Мы приняли решение, что за такие нарушения нельзя давать слабинку, а чётче контролировать это. Каждое нарушение будет рассматриваться ещё чётче. Не хочется, чтобы этот эпизод забирал на себя много времени. Сигнал будет сразу приходить в «военную комнату». Само правило мы оставляем в силе, оно меняться не будет», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Материалы по теме
Алексей Морозов заявил, что КХЛ изменит новое правило о задержке шайбы в руке