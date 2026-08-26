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Президент КХЛ Морозов рассказал, есть ли в лиге задолженности по зарплатам

Президент КХЛ Морозов рассказал, есть ли в лиге задолженности по зарплатам
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Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов заявил, что в КХЛ на данный момент задолженностей по зарплатам нет.

«У нас на данный момент, на сегодняшний день, задолженностей нет, кроме одного игрока, который сам подписал с клубом документы об оторочке выплат индивидуального бонуса до 30 августа», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 стартует 5 сентября 2026 года несколькими матчами и продлится до 20 марта 2027 года.

Ранее Алексей Морозов высказался о больших штрафах за колющие удары в КХЛ.

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