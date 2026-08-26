«С «Сочи» ситуация непростая, тяжёлая». Морозов — о домашних матчах клуба

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов прокомментировал условия домашних матчей ХК «Сочи». В прошлом сезоне во время некоторых игр команд появлялась воздушная тревога из-за БПЛА.

«С «Сочи» ситуация непростая, тяжёлая. Мы разговаривали и с руководством клуба, рассматриваем разные варианты. Наши безопасники работают по этому региону, всё отслеживают. В прошлом сезоне тоже была непростая ситуация. Есть оперативный штаб, который всё отслеживает. Мы готовы, с клубами это обсуждалось, к разным ситуациям. Пока что ХК «Сочи» будет начинать домашние матчи у себя в городе. Дворец готовится. Далее будут приниматься меры в случае необходимости», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.