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«С «Сочи» ситуация непростая, тяжёлая». Морозов — о домашних матчах клуба

«С «Сочи» ситуация непростая, тяжёлая». Морозов — о домашних матчах клуба
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Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов прокомментировал условия домашних матчей ХК «Сочи». В прошлом сезоне во время некоторых игр команд появлялась воздушная тревога из-за БПЛА.

«С «Сочи» ситуация непростая, тяжёлая. Мы разговаривали и с руководством клуба, рассматриваем разные варианты. Наши безопасники работают по этому региону, всё отслеживают. В прошлом сезоне тоже была непростая ситуация. Есть оперативный штаб, который всё отслеживает. Мы готовы, с клубами это обсуждалось, к разным ситуациям. Пока что ХК «Сочи» будет начинать домашние матчи у себя в городе. Дворец готовится. Далее будут приниматься меры в случае необходимости», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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