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Президент КХЛ Алексей Морозов подробно высказался о переходе Глотова в СКА

Президент КХЛ Алексей Морозов подробно высказался о переходе Глотова в СКА
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Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов подробно прокомментировал переходе нападающего Василия Глотова в СКА.

«С контрактом Глотова мы вопрос разбирали, были на контакте. Человека из «Трактора» перевели в ВХЛ в команду «Челмет», затем обменяли в систему клуба СКА. Там его захотели расторгнуть, но есть пункт в регламенте, который учитывает определённые положения, касающиеся потолка зарплат. Клуб учёл регламент, подписан новый контракт с Глотовым, который прошёл нашу проверку и комиссию. Никаких нарушений нет, теперь контракт спокойно зарегистрирован в ЦИБ», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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