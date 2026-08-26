Алексей Морозов рассказал, за что СКА оштрафовали на 200 тысяч рублей

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов заявил, что санкт-петербургский СКА оштрафован на 200 тысяч рублей за отсутствие пресс-конференции по итогам прошлого сезона.

«Оштрафовали СКА на 200 тысяч рублей. Многие ждали пресс-конференцию после сезона, был выписан штраф клубу. Это нарушение регламента, будем следить и наказывать. В конце сезона всем болельщикам и специалистам хоккея хочется услышать мнение из клубов», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Ранее Алексей Морозов подробно прокомментировал переход нападающего Василия Глотова в санкт-петербургский СКА.