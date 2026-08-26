Президент КХЛ заявил, что лига заинтересована в переезде «Шанхайских Драконов» в Китай

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов заявил о желании перевезти «Шанхайских Драконов» в Китай на постоянной основе, однако отметил, что в нынешний момент матчей в азиатской стране не планируется, а весь сезон команда проведёт в Санкт-Петербурге.

«Мы заинтересованы в переезде клуба в Китай на постоянную основу. Новое руководство «Шанхайских Драконов» уже общается с китайской стороной, у них есть диалог. Возможно, какие-то из домашних матчей, и мы будем помогать, получится провести в Китае. Но на данный момент таких матчей, запланированных в Китае, нет. «Драконы» проведут этот сезон в Санкт-Петербурге, где делят «СКА Арену» со СКА», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.