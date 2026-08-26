«Восхищён его смелым решением». Ларионов — о переходе шведского форварда в СКА

Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался о переходе в команду шведского нападающего Линуса Вайссбака, отметив, что восхищается его решением о трансфере, несмотря на осуждения, с которым тот столкнулся со стороны бывших одноклубников.

«Когда он приехал, я сразу ему сказал, что восхищён его смелым решением, потому что я знаю, насколько игроки, с кем я раньше играл, выступили, осуждая его приезд сюда. Это непросто. Политику смешали со спортом, это сегодня реалии нашей жизни. Парень принял решение, несмотря ни на что, приехал. Хороший мальчишка — позитивный, быстрый», — сказал Ларионов в шоу «Предсезонка: СКА» на «Кинопоиске».