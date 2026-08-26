В КХЛ прокомментировали слухи о переносе матча «Динамо» Мск — «Динамо» Мн в СПб

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов прокомментировал слухи о возможном переносе матча между московским «Динамо» и минским «Динамо» из Москвы в Санкт-Петербург.

Матч между московским и минским «Динамо» запланирован на 12 сентября. Ранее сообщалось, что он может пройти в Санкт-Петербурге из-за Спартакиады в Москве.

— В прессе появлялась информация, что московское «Динамо» проведёт матч с минским «Динамо» в Санкт‑Петербурге. Соответствует ли это действительности?

— К нам поступил подобный запрос от московского клуба. К сожалению, в момент, когда они присылали информацию про загруженность арены, там на тот момент не было мероприятия, но сейчас оно появилось. Клуб обратился к нам и одним из вариантов предложил проведение матча в «Ледовом».

28 августа мы проведём инспекцию этой арены. Там по-прежнему установлены необходимые системы «видеогол» и «стм». Проведём анализ, и если всё четко работает, как и в предыдущие годы, то разрешим там провести матч «Динамо» (Москва) — «Динамо» (Минск). Минчан мы уведомили об этой ситуации, они относятся к этой теме с пониманием, — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.