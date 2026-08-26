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Президент КХЛ рассказал о ходе строительства стадионов «Спартака» и ЦСКА в Москве

Президент КХЛ рассказал о ходе строительства стадионов «Спартака» и ЦСКА в Москве
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Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов высказался о скором открытии новой хоккейной арены в Нижнем Новгороде, а также строительстве стадионов «Спартака» и ЦСКА.

«У нас в этом году открывается новая арена, 14 сентября в Нижнем Новгороде проведут матч. Мы рады, болельщики рады. Вы видели, какие в этом городе аншлаги, не всем хватало места и билетов.

После Нижнего Новгорода самая старая арена в КХЛ будет в Ярославле. Но там уже легендарное место, чемпионское, болельщики её очень любят, там шикарный дворец.

Строительство ведётся в Москве у «Спартака» и ЦСКА. Приблизительные сроки есть, но пока только приблизительные. В других регионах строительство не начиналось, проектов не было», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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