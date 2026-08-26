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«Динамо» объявило о подписании полноценного контракта с защитником Новиковым

«Динамо» объявило о подписании полноценного контракта с защитником Новиковым
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Московское «Динамо» на своём официальном сайте объявило о подписании полноценного контракта с защитником Никитой Новиковым. Срок соглашения составляет один сезон и рассчитан до 31 мая 2027 года.

Новиков является воспитанником «Динамо», с молодёжного командой он становился обладателем Кубка Харламова в сезоне-2020/2021. После этого защитник дебютировал в основе бело-голубых, затем, спустя два сезона, отправился в Северную Америку, где играл за фарм-клубы «Баффало Сэйбрз», что выбрал его на драфте 2021 года под общим 188-м номером.

Всего в КХЛ у Новикова 109 матчей, в которых он отметился 10 (3+7) очками.

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