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«Непередаваемые эмоции!» Форвард «Локомотива» Емельянов — о голе в ворота «Нефтехимика»

«Непередаваемые эмоции!» Форвард «Локомотива» Емельянов — о голе в ворота «Нефтехимика»
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Нападающий ярославского «Локомотива» Кирилл Емельянов прокомментировал победу над нижнекамским «Нефтехимиком» (4:2) в матче Фонбет Кубка Блинова, в котором отметился заброшенной шайбой.

Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова
26 августа 2026, среда. 12:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 2
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Сериков (Жафяров, Митякин) – 11:21 (5x4)     1:1 Емельянов (Елесин, Берёзкин) – 23:32 (5x5)     2:1 Сурин (Мисюль, Котков) – 23:41 (5x5)     3:1 Дудоров (Кузин, Пустовой) – 36:55 (5x5)     4:1 Каюмов (Емельянов) – 48:20 (5x5)     4:2 Белозёров (Митякин) – 54:26 (5x5)    

«Было очень приятно забить первый гол во взрослой команде. Непередаваемые эмоции! Сначала я даже не понял, что шайба залетела, потом уже стал радоваться. Был приятно удивлён, что попал в состав на матч, ещё и в первую тройку. Вышел с такими мастерами, надо было соответствовать, доказывать, что это моё место. Дмитрий Квартальнов даёт играть молодым, всегда поддерживает,