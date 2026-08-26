«Непередаваемые эмоции!» Форвард «Локомотива» Емельянов — о голе в ворота «Нефтехимика»

Нападающий ярославского «Локомотива» Кирилл Емельянов прокомментировал победу над нижнекамским «Нефтехимиком» (4:2) в матче Фонбет Кубка Блинова, в котором отметился заброшенной шайбой.

«Было очень приятно забить первый гол во взрослой команде. Непередаваемые эмоции! Сначала я даже не понял, что шайба залетела, потом уже стал радоваться. Был приятно удивлён, что попал в состав на матч, ещё и в первую тройку. Вышел с такими мастерами, надо было соответствовать, доказывать, что это моё место. Дмитрий Квартальнов даёт играть молодым, всегда поддерживает,